Москва, , 15:46 — REGNUM Дневная волатильность в валютной паре доллар/рубль остается высокой. 29 ноября рубль укреплялся, а 30 ноября снова снижается. Связано это со смешанным внешним фоном, который сложился после конфликта в Керченском проливе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Формально из-за инцидента Дональд Трамп в последний момент отказался от встречи с Владимиром Путиным на саммите G20, о чем, кстати, Трамп уже по традиции сообщил в Twitter. Отдельные инвесторы оптимистично смотрели на их встречу и ждали обсуждения, возможно, компромиссов относительно ситуации, сложившейся между двумя странами», — отметил эксперт.

Тем не менее у рубля есть потенциальный козырь в рукаве. В Вене 6 декабря пройдет очередная встреча ОПЕК+. Есть высокая вероятность, что на ней будут приняты новые ограничения по добыче, чтобы поддержать цены на 2019 год. Более того, до сих пор не был представлен рамочный договор, который, как предполагается, будет действовать на бессрочной основе. О нем неоднократно говорили представители Саудовской Аравии и России.

«Возможно, в этот раз будут даны механизмы его работы. Если этот сценарий реализуется, то рубль может отреагировать локальным ростом. Краткосрочно валютная пара доллар/рубль находится в восходящем тренде и целится на отметку 67,51 руб./доллар», — считает Капустянский.

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