Тверская область примет участие во всех 12 нацпроектах — Руденя

Тверь, , 15:44 — REGNUM Тверская область примет участие в реализации всех 12 национальных проектов. Об этом говорилось 30 ноября на селекторном совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. На нем обсуждались вопросы работы по нацпроектам.

«Это самый важный за последнее время комплексный проект, который реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Тверская область примет участие во всех 12 национальных проектах. Мы заинтересованы в успешной реализации нацпроектов в регионе. Для нас это шанс перейти к динамичному развитию экономики», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что в реализации национальных проектов должны участвовать все муниципальные образования: это возможность для самих территорий модернизировать экономику, дорожную и коммунальную инфраструктуру, социальную сферу.

В рамках нацпроекта «Демография» планируется строительство новых детских садов. Предполагается ввести не менее 10 новых учреждений. Главными целями нацпроекта «Здравоохранение» названы развитие первичной медицинской помощи и детского здравоохранения, снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение цифровых технологий, обеспечение медицинских организаций кадрами. Игорь Руденя отметил, что от районов должны быть представлены конструктивные решения, которые позволят повысить качество медицинского обслуживания граждан в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и других медицинских организациях. Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» позволит в течение шести лет привести в нормативное состояние более 3500 км дорог Тверской области. По нацпроекту «Жильё и городская среда» планируется увеличить объёмы строительства жилья, продолжить переселение граждан из аварийного фонда, развитие комфортной городской среды в городах и поселениях Тверской области. В сфере образования предусмотрено строительство новых школ, детских технопарков, а в сфере культуры — ремонт ДК, строительство кинотеатров, музеев. Нацпроект «Экология» позволит создать современную систему обращения с коммунальными отходами, модернизировать водоснабжение и водоотведение. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» запланированы строительство и реконструкция очистных сооружений. Сейчас в правительстве региона завершается разработка региональных составляющих нацпроектов. Определены кураторы, руководители и администраторы по каждому направлению. В свою очередь, на уровне муниципалитетов будут разработаны предложения по участию в нацпроектах и закреплены ответственные за их реализацию.

В 2019 году на финансирование национальных проектов Тверская область получит 6,5 млрд рублей, еще более 1,7 млрд добавит регион, всего же планируется направить 8,3 млрд рублей. Однако цифры могут поменяться: по информации министерства экономики региона, в декабре на федеральном уровне будут утверждены окончательные параметры финансирования регионов.