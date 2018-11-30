В Крыму предложили использовать для орошения очищенные сточные воды

Симферополь, , 15:42 — REGNUM Круглый стол «Перспективы использования очищенных сточных вод для целей орошения в Крыму» прошёл на базе Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, сообщает 30 ноября пресс-служба вуза.

В ходе мероприятия учёные ознакомили представителей органов власти с результатами исследований по оценке возможности использования очищенных сточных вод для целей орошения и обсуждение дальнейших шагов по внедрению данного направления в практику на территории Крымского региона.

В частности, были рассмотрены вопросы, касающиеся показателей очищенных сточных вод канализационных очистных сооружений (КОС), воздействия сбросов на состояние природных водных объектов и территорий, перспектив использования очищенных сточных вод для целей орошения сельскохозяйственных угодий.

Отмечается, что проведение мероприятия позволило ознакомиться с результатами современных исследований, сформировать обобщенное понимание проблемы, разработать идеи и предложения по улучшению текущей ситуации в водохозяйственной сфере Крыма. По итогам круглого стола была принята резолюция.

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