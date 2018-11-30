Пенсионный фонд опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам

Москва, , 14:37 — REGNUM Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов опроверг сообщения о приостановке выплаты пенсий работающим российским пенсионерам. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС.

На пленарном заседании «Союза пенсионеров России» глава ПФР отметил, что такая информация является «мошенничеством чистой воды».

«Никаких решений о том, чтобы не платить пенсии работающим пенсионерам, нет и не принимается», — подчеркнул Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет увеличиваться размер пенсионных выплат, и этот вопрос корректировке уже не подлежит.

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