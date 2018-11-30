«ТГК-2» просит Сергея Шойгу разобраться с долгами за теплоэнергию

Ярославль, , 16:03 — REGNUM ПАО «ТГК-2» обратилось к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой взять под личный контроль ситуацию с неплатежами за теплоэнергию объектов министерства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

В письме говорится о систематическом не исполнении ФГБУ «ЦЖКУ» договорных обязательств в части порядка и сроков оплаты потребленной тепловой энергии. Задолженности ФГБУ «ЦЖКУ» перед ПАО «ТГК-2» за теплоэнергию на конец ноября 2018 года составила более 25,5 млн. рублей.

В этих условиях «ТГК-2» вынуждена в рамках действующего законодательства начать ограничение поставок тепла на объекты министерства обороны в городах Архангельск, Северодвинск, Кострома и Ярославль.

«При этом неисполнение ФГБУ «ЦЖКУ» договорных обязательств в части порядка и сроков внесения оплаты за потребленную тепловую энергию прямо противоречит публичным указаниям Министра обороны России на необходимость выполнения договорных обязательств по оплате за потребленные энергетические ресурсы. Являясь социально ответственной компанией и понимая всю значимость обеспечения бесперебойного процесса поставки тепловой энергии и теплоносителя на объекты ФГБУ «ЦЖКУ», ПАО «ТГК-2» всегда надлежащим образом исполняла свои обязательства по государственным контрактам на поставку тепла, но сложившаяся ситуация заставляет компанию обратиться напрямую к руководству Министерства обороны России», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор по энергосбытовой деятельности ПАО «ТГК-2» Ольга Серова.

В обращении к Сергею Шойгу содержится просьба об установлении личного контроля над ситуацией с погашением задолженности перед ПАО «ТГК-2» и выдачи соответствующих поручений руководителям учреждений, ответственным за своевременное исполнение договорных обязательств по оплате за тепловую энергию.

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