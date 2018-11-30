Москва, , 14:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов. Соответствующий документ 30 ноября опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Так, согласно поправкам, доходы бюджета увеличены на 1,874 мтрл рублей — до 18,947 трлн рублей. Это стало возможным в основном за счёт роста нефтегазовых доходов. Объём расходов увеличивается на на 217,7 млрд рублей — до 16,808 трлн рублей. В результате профицит бюджета составит 2,1 трлн рублей. (2,1% ВВП) вместо ожидаемых ранее 481,7 млрд рублей.

Напомним, поправки федерального бюджета на 2018 год и перераспределение средств по приоритетным направлениям были приняты Госдумой РФ в третьем, итоговом чтении на прошлой неделе. Общий объём расходов вырастет до 16,809 трлн рублей, что позволит обеспечить профицит федерального бюджета в размере 2,139 трлн рублей. Это в четыре раза выше, чем правительство предполагало ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов. Бюджет будет профицитный.

Доходы федерального бюджета определены на 2019 год в размере 19 969,3 млрд рублей, на 2020 и 2021 годы — 20 218,6 млрд рублей и 20 978,0 млрд рублей соответственно. Общий объём расходов федерального бюджета на 2019 год составит 18 037,2 млрд рублей (17,0% к ВВП), на 2020 год — 18 994,3 млрд рублей (17,2% к ВВП), на 2021 год — 20 026,0 млрд рублей (16,9% к ВВП).

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