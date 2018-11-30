Дольщики-невидимки: на Ямале обвиняется застройщик

Салехард, , 15:37 — REGNUM Дольщики из столицы Ямала рисковали стать обманутыми. Фирма, в которую они принесли деньги за квартиры, не регистрировала договоры с гражданами в Управлении Росреестра по ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что ООО «СК Галактика» в Салехарде привлекло денежные средства граждан в размере более 3,5 млн рублей для строительства многоквартирного жилого дома по улице Патрикеева. Однако ООО не зарегистрировало в установленном законодательством порядке договоры с гражданами об их участии в долевом строительстве в Управлении Росреестра по ЯНАО.

По факту незаконного привлечения денежных средств граждан ООО «СК Галактика» по постановлению прокурора Салехарда подвергнуто административному штрафу в размере 250 тыс. рублей по ч.1 ст.14.28 КоАП РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»).

Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело за незаконное привлечение денежных средств граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о хищении 12 миллионов: как на Ямале полиция «берегла» застройщика