«ФосАгро» открыла торговый офис в Аргентине

Буэнос-Айрес, , 14:10 — REGNUM «ФосАгро» открыла свой второй торговый офис в Латинской Америке. Представительство начало работу в Буэнос-Айресе (Аргентина). Первый торговый офис начал работу несколько лет назад в Сан-Пауло (Бразилия). Латинская Америка — важнейший после России рынок по объему поставок минеральных удобрений «ФосАгро» — на нее приходится более четверти экспорта компании.

«За 9 месяцев 2018 г. поставки продукции «ФосАгро» в страны Латинской Америки выросли на 30% до почти 1,5 млн тонн, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, — Историческая отмена 6%-ной ввозной пошлины на высококачественный диаммонийфосфат в августе 2017 года открыла новые возможности для российских экологически чистых минеральных удобрений на рынке Аргентины. В перспективе мы оцениваем долю «ФосАгро» на аргентинском рынке сложных фосфорных удобрений на уровне 15−20%».

Компания утроила поставки в Аргентину за первое полугодие 2018 г. В перспективе «ФосАгро» планирует увеличить долю прямых продаж и ежегодно поставлять в Аргентину не менее 200 тысяч тонн удобрений.

«ФосАгро-Аргентина» стала десятым зарубежным офисом Группы «ФосАгро» и третьим за пределами континентальной Европы. Зарубежные трейдеры группы работают на всех ключевых рынках сбыта продукции. Компания реализует стратегию по увеличению доли прямых продаж. В настоящее время доля прямых продаж компании превышает 90%.