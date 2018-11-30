В Литве утвердили резкий скачок цен на газ для бытовых потребителей

Вильнюс, , 13:48 — REGNUM Литовская комиссия по ценам сегодня, 30 ноября, официально утвердила новые тарифы цен на газ для бытовых потребителей в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Один кубический метр газа с 1 января 2019 года подорожает сразу на 7 центов. Рост цен составит 12−18% в зависимости от плана, выбранного потребителями.

Для первой группы потребителей, которая газ использует для приготовления еды, цена увеличится на 11,9%, до 66 центов за кубический метр. Для второй группы, которая использует газ для обогрева помещений, цена увеличится на 17,9% до 46 центов за кубический метр. У третьей группы цена увеличится на 18,5%, до 45 центов за киловатт-час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, в борьбе за так называемую «энергетическую независимость от России», стала использовать СПГ с плавучего терминала в Клайпеде, что резко повысило цены в Литве. Однако в 2014 году цены стали снижаться из-за скидки, которую Литве сделал «Газпром». Летом 2017 года скидка закончилась и газ подорожал на 5−8%. Литва, тем не менее, под предлогом «независимости» продолжает пользоваться дорогим СПГ, нежели дешёвым российским газом.