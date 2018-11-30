Рост экономики Киргизии в 2019 году прогнозируется на уровне 4%

Бишкек, , 13:40 — REGNUM В 2019 году доходы республиканской казны Киргизии с учетом грантов государственных инвестиций должны будут составить 151 млрд 454 млн сомов (144,2 млрд рублей) или 25% ВВП, что на 10 млрд 566 млн сомов (10 млрд рублей) больше показателя 2018 года. Об этом говорится в утвержденном парламентом проекте бюджета на будущий год, сообщила пресс-служба законодательного органа.

А расходы республиканского бюджета в 2019 году без учета финансовых активов определены в сумме 161 млрд 710 млн сомов (154 млрд рублей) или 26,7% ВВП. Это на 561 млн сомов (534 млн рублей) больше показателя текущего года.

Таким образом, дефицит республиканского бюджета на 2019 год составит 10 млрд 256 млн сомов (более 9,7 млрд рублей) или 1,7% ВВП.

Также стало известно о том, что согласно прогнозам, реальные темпы роста валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2019 года должны будут сложиться на уровне 4%, в 2020 году — 4,4% и в 2021 году — 4,2%.

Этого планируется достичь за счет улучшения в ближайшие три года показателей: сферы услуг — на 3,6% — 3,9%, строительства — на 8,7% — 11,6%, сельского хозяйства — на 2,7% — 3,3%, промышленности — на 2,3% — 5,0%.

ИА REGNUM напоминает, что по предварительным данным, в 2018 году доходы республиканского бюджета Киргизии должны будут превысить 142 млрд сомов (более 136,5 млрд рублей) или 25,4% ВВП. А расходы — более 157,2 млрд сомов (около 151,2 млрд рублей) или 28,2% ВВП.

Таким образом дефицит республиканской казны по итогам текущего года должен будет составить свыше 15,2 млрд сомов (14,6 млрд рублей) или 2,7% ВВП. Нехватку денег в бюджете киргизстанские власти планируют покрыть за счет внебюджетных средств, в том числе кредитов и грантов от других стран и международных финансовых организаций.