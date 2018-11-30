В 2019 году Белоярская АЭС примет на практику более 80 студентов

Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Более 80 студентов смогут пройти практику на Белоярской АЭС в следующем году, и в настоящее время изучается вопрос увеличения квоты практикантов, сообщает 30 ноября пресс-служба Росэнергоатома.

О возможностях прохождения практики и последующего трудоустройства на атомное предприятие студентам Уральского федерального университета сообщили специалисты Белоярской АЭС. Мероприятие прошло в рамках Дня карьеры госкорпорации «Росатом».

На протяжении целого дня в главном учебном корпусе университета будущие специалисты технических и естественнонаучных специальностей общались с HR-специалистами атомной станции и из первых рук получали информацию об особенностях прохождения практики, условиях трудоустройства, а также действующих на предприятии социальных программах для молодых специалистов.

Наибольший интерес к предприятию проявили студенты, обучающиеся по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг». Отмечается, что по этому направлению обучаются будущие работники реакторного и турбинного цехов. Также к стенду подходили студенты химико-технологического института УрФУ, они интересовались возможностями прохождения практики в химическом цехе.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Станция в работу в апреле 1964 года.

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