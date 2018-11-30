Кто подливает масло в огонь топливного кризиса?

Дмитрий Наумов, , 13:27 — REGNUM

Одной из самых «горячих» и широко обсуждаемых тем сегодня является топливный кризис. Президент и правительство едва ли не в режиме «ручного управления» пытаются сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо. Месяц назад между крупнейшими нефтяными компаниями и правительством было заключено соглашение о заморозке оптовых цен до 31 марта 2019 г., принят ряд других мер. Тем не менее, розничные цены на бензин по-прежнему продолжают рост, по крайней мере, в отдельных регионах, увеличивая риск повышения инфляции и снижения уровня жизни населения.

Попробуем разобраться, почему рост цен на топливо так сложно сдержать, несмотря на прилагаемые усилия. Прежде всего, отметим, что у нас в стране достаточно давно сложилась странная, с точки зрения объективных экономических и рыночных законов, ситуация: когда цена на нефть растет, растет и цена на бензин, а когда цена на нефть падает… цена на бензин все равно растет! Как отмечают эксперты, это во многом связано со спецификой и институциональными особенностями российского топливного рынка. На нем в рознице действуют, условно говоря, два вида игроков: АЗС крупных нефтяных компаний (вертикально интегрированные компании, ВИНКи) и независимые региональные сети АЗС, которые тесно связаны с перекупщиками и биржевыми спекулянтами. Под прикрытием биржевой торговли они совершают договорные сделки, увеличивают количество спекулятивных операций и значительно удлиняют цепочку посредников, что в результате накручивает цену для конечного потребителя.

Соотношение ВИНКов и «сетевиков» варьируется в зависимости от конкретного региона, но в целом по стране доля «сетевиков» составляет около 30%. При этом в ряде регионов независимые сети являются, по сути, монополистами, что позволяет им формировать ценообразование на местном уровне, исходя из собственных интересов. А их интерес понятен — постоянный рост цен и получение сверхприбыли. Как это отражается на экономике региона и страны в целом, их не интересует. Тем более, их не волнует, что потребители вынуждены платить за топливо завышенные цены.

Основные принципы и условия работы у ВИНКов и независимых сетей существенных образом отличаются. ВИНКи, как часть материнской структуры, ведут прозрачный бизнес, в полном объеме выплачивают налоги, несут высокую социальную нагрузку. «Сетевики» же зачастую работают в «серую», по «контрафактным» схемам, а налоговая и социальная нагрузка у них гораздо меньше. Да и ответственности за устойчивое обеспечение региона топливом они не несут. Кроме того, в некоторых регионах независимые АЗС — это традиционный источник дохода для криминальных группировок, прежде всего, по причине возможности использования «серых» схем, позволяющих получать значительную неучтенную прибыль.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркивает: «В отдельных регионах сложилась опасная ситуация, которая негативно влияет на экономические процессы как в данных субъектах РФ, так и в России в целом. Топливный рынок там, по сути, захвачен так называемыми «бензиновыми баронами». Они выстроили целые производственно-технологические цепочки, обеспечивающие неучтенной нефтью «серые» НПЗ, ее последующую переработку и поставку на АЗС. Причем эти «бизнесмены», как правило, являются владельцами всех компаний, которые обеспечивают функционирование данных полукриминальных схем. К сожалению, отдельные представители государственных структур и контролирующих органов покрывают подобную деятельность, причем явно небескорыстно. К очевидным последствиям такой модели функционирования рынка относится нарушение механизма справедливой конкуренции, а также необоснованный рост цен на топливо, что, в свою очередь, способствует повышению инфляции».

Еще одна острая проблема — качество топлива. На заправках ведущих брендов, как правило, полностью выдерживаются все необходимые стандарты. На заправках «сетевиков» очень высок риск купить суррогатное топливо со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для автомобиля.

«К независимым АЗС есть серьезные претензии по качеству топлива и по завышению цен», — считает глава Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.

То есть, пользуясь услугами «сетевиков», потребители не только вынуждены переплачивать за топливо, но еще и его качество оказывается, мягко говоря, сомнительным.

На этом фоне вызывает сильное удивление позиция, которой придерживается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая, казалось бы, должна приструнить региональных «бензиновых королей».

«Парадоксально, но ФАС выступает, по сути, на стороне сетевиков», игнорируя все многочисленные негативные аспекты их деятельности», — отмечает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Впрочем, как заверяет вице-премьер Дмитрий Козак, до конца декабря нынешнего года пройдет системная ревизия независимых АЗС. Остается надеяться, что меры, которые будут приняты по ее итогам, помогут оздоровить ситуацию на топливном рынке.