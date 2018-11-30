Волгоградский бизнесмен получил срок за жадность

Волгоград, , 13:13 — REGNUM Волгоградский суд 30 ноября приговорил гендиректора ООО «Волгоградская промышленная компания» к одному году и девяти месяцам лишения свободы за уклонение от налогов на 50 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было доказано, что предприниматель в течение двух лет не платил налоги на прибыль и добавленную стоимость.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199 УК РФ — «Уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». При махинациях он использовал стандартную схему: в 2013—2015 годах в декларации включал ложную информацию о том, что фирма для технических работ якобы нанимала людей, которых предоставляли три другие организации. Однако эти компании фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.

«Таким способом он уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 50 млн рублей. Вину в содеянном гендиректор признал частично», — сообщили в пресс-службе.

Отбывать наказание, если приговор вступит в силу, мужчина будет в колонии общего режима. Предприниматель взят под стражу в зале суда.