Декабрь будет очень непростым месяцем для рубля — эксперт

Москва, , 13:11 — REGNUM Валютные рынки сегодня, 30 ноября, большую часть дня проведут в ожидании результатов переговоров на полях саммита G20. Большой волатильности в валютных парах не ожидается, и все бурные события на площадках FX, скорее всего, развернутся уже 3 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

29 ноября поступило очень много предваряющих это важное событие новостей, которые проливают свет на возможный исход сегодняшних главных встреч: Дональда Трампа с китайским лидером Си Циньпином. Также уже ясно, что она не состоится архи-важной встречи Трампа с Владимиром Путиным. В последнем случае должно было состояться обсуждение невыхода США из договора о стратегических наступательных ядерных вооружениях, и это всё очень серьёзно. Трамп, к сожалению, в данном случае поступил достаточно инфантильно, но это не впервой.

«Поскольку этой встречи почти наверняка не состоится, рынки моментально почувствовали усиление геополитических рисков. Вся надежда теперь на положительный исход встречи Трампа и китайского лидера. Вместе в тем, неожиданное изменение формата ожидаемой встречи Трампа и президента Турции Эрдогана не работает в пользу оптимистов: Китай внимательнейшим образом наблюдает за взаимодействием своих соседей со своими главным аргентинским визави, и, очевидно, исходя из такого развития событий, усилит свою переговорную броню», — пояснил эксперт.

Декабрь будет очень непростым месяцем для рубля. Помимо предначертанной ему циклической коррекции, которая связана с традиционным укреплением доллара в сезон предрождественских распродаж, над рублём «дамокловым мечом» висят: во-первых, новые санкции, во-вторых, угроза Банка России привести в исполнение своё намерение возобновить скупки валюты на бирже, в-третьих, налоговый период — бухгалтерское закрытие года, в-четвёртых, вероятное продолжение падения нефти после нейтрального саммита ОПЕК+ 6 декабря в Вене, в-пятых, двоекратный рост валютной нагрузки на выплаты по российским корпоративным долгам, приходящийся именно на декабрь.

«Исходя из всех этих причин, уровень 70 рублей за доллар выглядит нижней границей прогнозов на декабрь. Пиковых значений на уровне 80рублей за доллар не ожидается., так в нынешней ситуации у ЦБ РФ есть механизмы сдерживания падения отечественной валюты. Однако, тренд на дальнейшее ослабление рубля предопределён», — дал прогноз на декабрь Рожанковский.

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