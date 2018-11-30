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«Русагро» приобрела 80% долга группы «Солнечные продукты»

Экономика

Объем приобретенных прав требования составил 34,7 млрд рублей

Москва, 30 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Приобретённые у Россельхозбанка права требования к группе «Солнечные продукты» на сумму 34,7 млрд рублей превышают 80% внешней долговой нагрузки группы, сообщает 30 ноября пресс-служба компании «РусАгро».

В сообщении отмечается, что оплата приобретённых прав будет осуществлена в рассрочку, а долг обеспечен залогом всех основных активов компании.

Предполагается, что «Русагро» реализует приобретенные права требования и приобретёт часть активов «Солнечных продуктов» с целью создания крупнейшей масложировой компании в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что головная компания Русагро — кипрская Ros AGRO PLC — приобрела право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, которая владеет холдингом «Солнечные продукты».

Читайте ранее в этом сюжете: Русагро получит контроль над холдингом «Солнечные продукты»

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