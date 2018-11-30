Кто в России хочет стать чиновником – опрос

Москва, , 12:57 — REGNUM В России отмечается интерес r должности государственного чиновника. Больше всего о карьере чиновника мечтают менеджеры по логистике (60%). На втором месте — PR-специалисты (58%, на третьем — менеджеры по продажам (54%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Также не прочь занять должности на государственной службе юристы (53%), экономисты (52%), менеджеры по закупкам и рекламе, персональные водители (по 51%) и директора, руководители компаний (50%).

Кроме того, работа чиновником привлекает технологов и маркетологов (по 48%), экологов (47%), сметчиков и аналитиков (по 46%), бухгалтеров (45%), менеджеров по персоналу и архитекторов (41%) и переводчиков (40%).

Меньше всего желающих стать госслужащими среди системных администраторов, журналистов (по 39%), дизайнеров (20%) и программистов (17%).

Опрос проведен 12—30 ноября 2018 года. Опрос проведен среди граждан России старше 18 лет, не имеющих опыта работы на госслужбе. Опрошены 6900 респондентов (по 300 представителей каждой профессии).

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Как сообщало ИА REGNUM, российские чиновники просят повысить им жалованье. Чиновники готовы сменить работу, если им предложат на 40 тыс. рублей больше. Оклады госслужащих должны быть на 60% больше. Такие выводы содержаться в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

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