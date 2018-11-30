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Доходы бюджета Ингушетии на 2019 год увеличатся на 3 млрд рублей

Экономика

Бюджет республики будет социально ориентированным

Магас, 30 ноября 2018, 12:47 — REGNUM  В Ингушетии принят в первом чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет республики, как и в прежние годы, является социально ориентированным. Большая часть расходов в нем будет направлена на сферы образования, здравоохранения, социальную политику и экономику, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе парламента региона.

Так, согласно параметрам основного экономического документа Ингушетии, на образование направят почти 34%, а на социальные проекты — около 29%.

Что касается доходов бюджета, то они определены в размере 22 124 996,6 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета составит 22 458 858,8 тыс. рублей. Таким образом, дефицит республиканского бюджета должен не превысить 333 862,2 тыс. рублей.

В окончательной редакции проект закона о республиканском бюджете Ингушетии будет принят на декабрьской сессии парламента.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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