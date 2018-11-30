В Иркутской области ищут урановые залежи

Иркутск, , 12:49 — REGNUM На Шангулежском и Ермосохинском участках Восточно-Присаянского района Иркутской области стартовал проект по поиску урановых залежей. Полевые геолого-геофизические исследования путём бурения скважин проводят геологи иркутского АО «Урангео» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология), сообщается на официальном сайте компании.

«Восточно-Присаянская площадь представляет собой краевой выступ докембрийского кристаллического основания Восточно-Сибирской платформы. В металлогеническом плане Присаянье является крупной редкометальной провинцией с месторождениями ниобия, тантала, бериллия, лития, олова, золота, проявлениями железных руд, марганца, кобальта, меди, полиметаллов. Здесь известно два мелких месторождения урана (Столбовое и Ансах), а также десятки рудопроявлений и проявлений урановой минерализации. Основными объектами исследований по настоящему проекту являются Присаянский прогиб и Йиско-Урикский грабен», — поясняют специалисты.

Геологам предстоит выделить рудоперспективные структуры и участки, оценить прогнозные ресурсы, а также — разработать рекомендации по дальнейшей геологоразведке.

Известно, что проект реализуется за счет средств федерального бюджета. Соответствующий государственный контракт был подписан между Росгеологией и Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Роснедр в 2018 году. Завершить исследования на участках планируется до IV квартала 2020 года. К этому времени заказчику необходимо предоставить окончательный геологический отчет с результатами исследователей.