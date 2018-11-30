МВФ: «налоговый манёвр» России расширит дефицит бюджета Белоруссии

Минск, , 12:12 — REGNUM На экономике Белоруссии негативно сказывается слишком тесная экономическая интеграция с Россией. Об этом говорится в опубликованном 29 ноября заключении Совета директоров МВФ, находившихся в Минске 5−15 ноября в рамках мониторинговой миссии.

МВФ констатировал недостаточное присутствие Белоруссии на внешних товарных и финансовых рынках, рекомендовав диверсифицировать внешнеэкономическую деятельность (что давно заявлено Александром Лукашенко). По мнению экспертов фонда, усиление геополитической напряженности окажет негативное влияние на белорусскую экономику, которая очень тесно экономически связана с Россией и зависит от финансовой поддержки Москвы.

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Особое внимание МВФ уделил резкому росту дефицита бюджета постсоветской республики: с 0,3% ВВП в 2017 году до 1,5% в 2018 году и прогнозируемых фондом 4% в 2019 году «с учетом значительного роста расходов в следующем году», а также «учитывая, что переговоры по налоговому маневру могут не завершиться к началу следующего года». Даже с учётом полной компенсации последствий налогового маневра в 2020 году (в чём почти уверено руководство Белоруссии) и отсутствия значительных изменений обменного курса «госдолг с учетом гарантий расширится и стабилизируется на уровне чуть менее 60% ВВП».

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МВФ рекомендовал официальному Минску располагать запасным вариантом на случай, если Россия таки не предоставит компенсации за изменение своего налогового законодательства в нефтяной отрасли. Ввод в эксплуатацию БелАЭС, считают в фонде, полностью не решит проблему зависимости Белоруссии от России.

Эксперты фонда считают также, что белорусская экономика растёт благодаря сильному конъюнктурному внешнему спросу на ряд экспортных позиций, а внутренний спрос подогревает рост зарплат. Вместе с тем растёт и дефицит текущего счёта платежного баланса постсоветской республики, который в 2017 году составит 2,5% ВВП.

Нацбанку Белоруссии рекомендовано сохранить нынешнюю денежно-кредитную политику и ставку рефинансирования на уровне 10%, что позволит обеспечить реальные процентные ставки на уровне 4−5% и удержать инфляцию на уровне 5−6%. По мнению экспертов МВФ, инфляция в Белоруссии зависит от степени независимости Нацбанка.

Совмину Белоруссии рекомендовано отказаться от перекрестного субсидирования тарифов на энергоресурсы и увеличить стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения с учётом растущих доходов. При этом заявленный Лукашенко темп повышения стоимости услуг ЖКХ для населения в пределах $5 в год признан неадекватным.

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Напомним, что руководство Белоруссии требует от России «компенсации» за изменение российского налогового законодательства — так называемого большого налогового манёвра в нефтяной сфере, итогом которого станет перераспределение налоговой нагрузки на нефтедобытчиков (НДПИ) с закономерным ростом стоимости нефти. Правительство РФ сообщило, что при рассмотрении вопроса о «компенсации» рассматривает механизм прямого зачисления прямого межбюджетного трансфера из российского госбюджета в белорусский.

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Отметим, что Белоруссия получает российскую нефть в объёме 24 млн т в год при способности переработать 18 млн т в год и внутренних потребностях на уровне 5,5 млн т в год. При этом добываемая в Белоруссии нефть экспортируется в сыром виде в ЕС. В 2018 году белорусская госкомпания «Белоруснефть» почти удвоила добычу в России нефти, а также другого углеводородного сырья.

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По данным белорусского Минфина, в январе-сентябре Белоруссия нарастила экспорт нефтепродуктов в 2,2 раза — до 1,49 млрд бел. руб. (около $0,7 млрд), что на 73,1% больше аналогичного периода прошлого года. До этого Белстат проинформировал о резком росте импорта российских нефтепродуктов за этот же период. Ещё ранее правительство РФ приняло решение ограничить экспорт нефтепродуктов в Белоруссию с учётом, что два белорусских НПЗ в состоянии кратно закрыть внутренние потребности в такой продукции.