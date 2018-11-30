Украинский суд отменил пошлины на российские удобрения

Киев, , 12:05 — REGNUM Апелляционный суд Украины отменил решение об увеличении импортных пошлин на российские удобрения, заявили в пресс-службе Всеукраинского аграрного совета, сообщил 29 ноября официальный сайт организации.

«Мы с самого начала говорили о том, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений не только незаконно, но и бессмысленно, потому что нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской», — рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Инициаторами запрета российских удобрений стали представители компаний Азот Концерн Стирол и Северодонецкое объединение Азот, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу. Украинские производители терпят убытки, поскольку для изготовления азотных удобрений нужен дешёвый газ, который есть в России. В итоге продукция российских экспортёров выходит дешевле украинских аналогов на 25−50%.

Напомним, в марте 2018 года правительство Украины временно ограничило ввоз российских минеральных удобрений, а в мае 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против всех российских производителей удобрений, кроме предприятия «Минеральные удобрения» в городе Россошь.

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В 2014 году Украина повысила антидемпинговые пошлины на российские удобрения на 20,51−36,03%.