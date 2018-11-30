В Зеленограде построен крупный дата-центр

Москва, , 11:51 — REGNUM Научно-производственный комплекс «Системные решения ЦИСКО» в Зеленограде получил разрешение на ввод, сообщил журналистам председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Дата-цент построен на территории технополиса «Москва». Его площадь составляет почти 19 тысяч квадратных метров. В состав комплекса входят административно-офисное здание, центр обработки данных с машинным залом и техническим блоком, контрольно-пропускной пункт.

Дата-центр, предназначенный для хранения и обработки информационных массивов, станет одним из самых крупных в РФ.

Ранее стали известны сроки окончания строительства проблемного дома «СУ-155» в районе Северное Чертаново в Москве. Его возведут до конца 2019 года, а сдадут в эксплуатацию в начале 2020 года.