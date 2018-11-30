Тамбовщина в 2019 году направит на развитие сельских территорий 870 млн

Тамбов, , 11:51 — REGNUM В Тамбовской области на развитие сельских территорий в 2019 году будет направлено почти 870 млн рублей, из которых более 513 млн рублей — федеральные средства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Из федерального бюджета Тамбовской области выделено более 513 млн рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках софинансирования из регионального и муниципальных бюджетов будет добавлено еще 356 млн рублей. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, газификацию, водоснабжение, строительство ФАПа, плоскостного спортивного сооружения, комплексной компактной застройки, дороги, а так же парков, детских спортивно-игровых площадок в сельской местности.

Отметим, что с 2014 года в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 895 семей, проживающих и работающих на селе, из них 471 семья — это молодые семьи и молодые специалисты. За эти годы изменилась инфраструктура сельской местности: проложено 153 км водопроводных линий, около 136 км распределительных газовых сетей. В Жердевском и Мичуринском районах обустроены инженерной инфраструктурой площадки под компактную жилищную застройку. Построены два стадиона в Гавриловском и Ржаксинском районах, в Уваровском районе — Дом культуры. В девяти районах реализовано 54 проекта по грантовой поддержке местных инициатив. Это детские игровые, спортивные, хоккейные площадки, зоны отдыха, скверы.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что эта программа для региона очень важна, и её необходимо продолжать.

Напомним, что по итогам 2017 года Тамбовская область отмечена Минсельхозом России в числе самых успешных регионов и награждена золотой медалью за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий.