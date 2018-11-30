Сотрудники ЧОПа заступят на охрану Ростовского цирка

Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Российская государственная цирковая компания объявила закупку у единственного поставщика. Предмет договора — оказание услуг охраны для нужд Ростовского-на-Дону государственного цирка. Стоимость госконтракта — почти 2,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, исполнителем является ООО Частная охранная организация «Феникс плюс». Договор с предприятием заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

При проведении цирковых представлений и других мероприятий исполнитель госконтракта должен выделить для охраны объекта необходимое количество экипированных сотрудников охраны. В случае дежурства двух и более охранников одновременно — одним из охранников должна быть женщина, прошедшая специальное обучение и инструктаж.

Охранники должны быть одеты в специальную форму, а также иметь при себе ручной металлодетектор и средства самообороны.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года в Ростовском государственном цирке прошла волна сокращений. По мнению бывшего директора цирка, в настоящее время первой необходимостью является капитальный ремонт здания, а не «массовые репрессии».