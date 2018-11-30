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В Японии безработица превысила прогнозы специалистов

Экономика

В октябре число безработных в октябре составило 1,63 млн человек

В Японии безработица превысила прогнозы специалистов
Бен Шан. Безработица

Токио, 30 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  Безработица в Японии в октябре составила 2,4%, тогда как в сентябре этот показатель составлял 2,3%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Так, в октябре число безработных составило 1,63 млн человек. При этом опрошенные агентством Reuters эксперты ожидали сохранение уровня безработицы на уровне сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в Японии в январе 2018 года составило 1,59 млн, что на 19,3% меньше аналогичного показателя в январе 2017 года.

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Безработица
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