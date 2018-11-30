Миллионы на техподдержку информсистем: тендеры минсвязи Татарии

Казань, , 11:36 — REGNUM Техническая поддержка государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» обойдётся республиканскому бюджету более 3,6 млн рублей. Контракт подписан с единственным поставщиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает министерство информатизации и связи Татарии. Цена контракта — 3 691 900 рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета. Срок действия договора — с 1 января по 31 декабря 2019 года, данные исполнителя не сообщаются.

В ноябре ведомство провело серию тендеров на техподдержку отдельных информационных систем республики. Так, услуги по системе «Управление питанием» оценили в 1 075 115 рублей, системы «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» — 1 394 300 рублей. Техническая поддержка информационной системы по автоматизации процесса контроля и надзора, осуществляемого инспекцией государственного строительного надзора республики, была оценена в 1,2 млн рублей, техподдержкка единой информационно-аналитической системы прогнозирования и анализа тарифов организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в регионе обойдётся бюджету 2 449 596 рублей, программного комплекса автоматизации деятельности медицинского учреждения (медицинская информационная система) в Государственном автономном учреждении здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер министерства здравоохранения РТ» — 2 485 693 рубля. Дороже всех ежегодно обходится техподдержка единой межведомственной системы электронного документооборота, начальная цена этого лота составила в этом году 26 204 000 рублей.

Напомним, также министерство в сентябре-октябре 2018 года провело четыре тендера, связанных с доработкой и модернизацией различных информационных систем региона, в том числе электронного образования и здравоохранения. Начальная цена последнего лота составила 111 млн рублей.

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