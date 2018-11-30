Правительству Якутии поручили привлечь 500 млрд рублей инвестиций

Якутск, , 12:10 — REGNUM В Якутии определены основные положения инвестиционной политики, которая, как ожидается, позволит качественно повысить уровень жизни населения республики. Эта цель поставлена в инвестиционном послании, озвученном главой региона Айсеном Николаевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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«Мы заинтересованы в проектах, включающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест для наших жителей, в проектах, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной конечной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику», — заявил Николаев.

Внедрение современных экологически чистых технологий и высокий уровень социальной ответственности бизнеса будут для руководства республики весомыми критериями в выборе инвесторов, также подчеркнул глава региона.

Ещё одной задачей, которую в республика намерены решить с помощью привлечения инвестиций, стали ускорение технологического развития и построение цифровой экономики, а также промышленный рост и запуск новых современных производств.

«Пора переходить от «создания институтов» к реальным ощутимым шагам с чётким результатом», — заявил Айсен Николаев, поставив правительству республики задачу к 2024 году привлечь в экономику региона 500 млрд рублей инвестиций. Кроме того, Якутия должна будет войти в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Как предполагается, развитие экономики республики будет основано на транспортно-логистическом, биотехнологическом и туристско-рекреационном секторах, а также на сфере информационных технологий и креативной экономики, лесопромышленной и агропромышленной отраслях.

Ключевыми проектами будут заниматься специально назначенные для этого менеджеры. К примеру, за строительство моста через реку Лена будет ответственен заместитель председателя правительства Кирилл Бычков, а создание предприятий по переработке природного газа будет курировать министр промышленности и геологии Максим Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев определил приоритеты развития республики. Первым из них стало обеспечение лидерства Якутии в развитии конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке, основанное на опорных точках роста республиканской промышленности. Ещё одна задача — добиться роста экспортного ориентирования в секторе экономики региона. Традиционные отрасли экономики глава республики намерен модернизировать с технологической точки зрения. Что касается несырьевых отраслей, то там производительность труда по планам Айсена Николаева должна вырасти на 25% к 2024 году.