Деловая активность Китая в промышленном секторе упала до минимума 2016 года

Пекин, , 11:24 — REGNUM Официальный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем опустился с 50,2 пункта до 50 пунктов. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

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При этом аналитики подобного изменения показателя не ожидали. Отмечается, что PMI снизился на фоне торговой войны с США и достиг минимума с июля 2016 года, пишет «Финмаркет». До этого индекс более двух лет оставался выше отметки в 50 пунктов — границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Добавим, что при этом индикатор новых экспортных заказов в рамках промышленного PMI достиг 47 пунктов, повысившись с минимума за почти три года, зафиксированного в октябре.