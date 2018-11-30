«Заплатят граждане?»: курганцев возмутила стоимость новой мусоросортировки

Курган, , 11:25 — REGNUM Курганцы высказались за строительство мусоросортировочного завода и одновременно против принципа его финансирования. В целом, общественные слушания, которые состоялись 28 ноября, породили больше вопросов, чем ответов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Курганской области был выбран региональный оператор ООО «Компания «Рифей» с пропиской в городе Тюмени по ул. Харьковская, 75. Точный адрес весьма важен, так как в Кургане прописано иное ООО с аналогичным названием и постоянно происходит путаница между двух «Рифеев».

Помимо сбора и утилизации мусора со всего Зауралья, региональный оператор, согласно территориальной схеме обращения с отходами, обязуется построить близ Кургана межмуниципальный комплекс по обработке, утилизации и захоронению отходов, который включает в себя центральный полигон для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов мощностью 270 тыс. тонн в год с мусоросортировочным комплексом, а также мусороперегрузочные станции в Шадринске, Далматово, Шумихе, Юргамыше, Лебяжьевском районе. На мусороперегрузочных станциях будет проводиться прием отходов, их прессование, измельчение крупногабаритных отходов, погрузка для последующей транспортировки на полигон близ Кургана.

«Строительство именно нового полигона, на котором будут уже захораниваться отходы, прошедшие обработку — это никаких возгораний, соблюдение технологий, пересыпка, контроль, противопожарная безопасность. Никакого вреда данный новый полигон не будет нести экологии», — цитирует Накануне.ru директора курганского филиала компании «Рифей» Юрия Коева.

Впрочем, общественные слушания были организованы по строительству мусоросортировочного комплекса, и против его возведения присутствовавшие курганцы — городские чиновники, депутаты, общественники, предприниматели — ничего не имеют.

«Подобное предприятие нам необходимо, но при двух условиях: соблюдение всех требований безопасности и чтобы оно было минимально затратным, в том числе, и для населения города Кургана», — заявил директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана Павел Комогоров.

Именно второй момент — затраты на строительство мусоросортировки — вызвал массу споров. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство мусоросортировочного комплекса в Кургане мощностью 270 тонн мусора в год запланировано 2,3 млрд рублей. Тогда как стоимость сортировочного завода в Тюмени с мощностью 350 тыс. в год, введенного в эксплуатацию в августе 2018 года, составила 1,7 млрд рублей.

«Планируется строительство современного комплекса, и это дорогое строительство. Это все сделано для обеспечения нужд всей Курганской области», — это всё, что могла сказать в ответ начальник управления охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Оксана Гирман.

Кто за возведение этого дорогого мусороперерабатывающего завода заплатит? Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков попросил на предприятие деньги из нацпроекта «Экология». Если Минприроды РФ откажет ему в просьбе, инвестиционная составляющая ляжет на плечи населения.

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«Чтобы все понимали, в данной программе единых инвесторов не бывает, инвестор здесь — это каждый житель Курганской области. За это все будете платить лично вы. Это в предоплату за ваш счет», — напомнил собравшимся на общественных слушаниях гендиректор предприятия «Сток» Игорь Путин.

Резонный вопрос задал и депутат гордумы Кургана Яков Сидоров: зачем нужен столь мощный мусороперерабатывающий завод, когда со всего региона собирается 214 тонн мусора. Кто будет компенсировать регоператору выпадающие доходы? На его вопрос присутствующие в зале должностные лица регионального природоохранного департамента ничего вразумительного ответить не смогли.

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По итогам общественных слушаний курганцы проголосовали за строительство мусороперерабатывающего комбината. А цена вопроса вышла всё-таки за пределы обсуждения, на улицы города: 15 декабря курганский обком КПРФ намерен провести очередной митинг против строительства мусорного полигона близ областной столицы. Непременно на грядущем митинге всплывёт проблема и дорогостоящей мусоросортировки.

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