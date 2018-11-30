В столице Чечни построят канатную дорогу

Грозный, , 10:36 — REGNUM Представление проекта городской канатной дороги в Грозном прошло накануне, 29 ноября, в столице Чечни. Пассажирская канатная дорога в центре города должна разгрузить от автомобильных пробок центральные улицы и одновременно должна стать популярным туристическим объектом. С высоты гости города смогут насладиться его красотой. Такое мнение высказал первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

«Канатная дорога — не только современный вид транспорта, но и зона притяжения для туристов, количество которых в Грозном увеличивается с каждым годом. Многие из них мечтают посмотреть на наш замечательный город с высоты. Канатная дорога дает такую возможность», — цитирует слова замминистра пресс-служба АО «Курорты Северного Кавказа».

В числе участников мероприятия, на котором был продемонстрирован проект, были мэр Грозного Ибрагим Закриев, генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, руководитель российского представительства французской компании РОМА S.A.S. Антон Чудаев и глава ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом.

Было отмечено, что при реализации проекта пассажирской канатной дороги в значительной степени будут использованы компоненты, произведенные в России на совместном предприятии «Национальные канатные дороги».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года было подписано соглашение о ее создании. Новая компания будет работать в Кабардино-Балкарии. Совместное российско-французское предприятие с уставным капиталом 60 млн рублей создано АО «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») и французской компанией POMA S.A.S.

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