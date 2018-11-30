Капля в море: вместо тысяч новых лифтов на Алтае появляются единицы

Барнаул, , 10:38 — REGNUM Модернизация лифтов по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014−2043 годы осуществляется весьма скромными темпами. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального правительства.

По данным алтайского министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, в Барнауле на днях установили семь современных подъемных механизмов в доме №186 по улице Попова. Общая стоимость лифтов составила 13,5 миллиона рублей, из них три миллиона рублей — ежемесячные платежи за капремонт, поступающие Регоператору от собственников дома.

Чиновники утверждают, что в настоящее время специалисты работают еще на пяти объектах в Барнауле. Так что по итогам 2018 года в Барнауле заменят 13 лифтов на общую сумму более 25 миллионов рублей. В целом по Алтайскому краю в 2018 году уже ввели в эксплуатацию 53 подъемника, а с начала действия программы в Алтайском крае обновили более 350 подъемных механизмов.

Напомним, первые жилые дома, оборудованные лифтами, появились в Алтайском крае в 1973 — 1974 годах. В настоящее время в многоквартирных домах Барнаула установлено более 3500 лифтов. Срок службы подъемного устройства, по истечении которого он подлежит замене, составляет 25 лет. На основании этой информации можно сделать вывод, что список лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в алтайских высотках, ежегодно пополняется на 200−300 единиц. Поэтому озвученные чиновниками данные об объемах выполненных работ можно назвать каплей в море.

Согласно техническому регламенту, в Барнауле к 15 февраля 2020 года количество лифтов, отработавших назначенный срок, составит не менее 1600 штук. На их замену потребуется изыскать не менее 4 миллиардов рублей.

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