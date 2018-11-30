Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»

Москва, , 10:22 — REGNUM Курс доллара США 26 ноября на Московской бирже достигал отметки 67,36 рублей, евро — 76,59, а средняя доходность 10-летних ОФЗ была на уровне 8,93% — самых высоких значений с 14 ноября, заложив, таким образом, в цены российских активов дополнительные геополитические риски в придачу с повышенной волатильностью. Но к вечеру рубль упал на 1,3% на фоне эскалации геополитической напряженности в связи с украинской провокацией в Керченском проливе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

«При этом хотелось бы заметить отдельным злопыхателям, мечтающим увидеть курс рубля выше исторических минимумов кризисного 2014 года, что рубль давно открестился от своего «деревянного» статуса и стал в большей степени тяготеть к некогда весьма популярной советской игрушке — «Ванька-Встанька». В ноябре стоимость нефти снизилась на 23%, тогда как рубль к доллару за этот же период потерял чуть более 1%, а 29 ноября, рубль уже бодро набирал в росте 0,4% от уровней закрытия 28 ноября после комментариев главы ФРС Пауэлла», — пояснил эксперт.

Понятно, что перспективы рубля остаются весьма неопределенными, когда дальнейшая эскалация конфликта, который каким-то странным образом совпал с укреплением позиции России на рынке экспорта энергоресурсов при одновременном обвале цен на нефть, артобстрелом в сирийском Алеппо с применением химических зарядов, отсрочкой введения «адских» санкций и возможностью нормализации российско-американских отношений, может вызвать избыточное давление со стороны Запада и новые потери рубля.

«Тогда можно ждать тестирования минимумов рубля к доллару в области 68,00 и даже на уровне 70,50 рубля, стоящим «рубиконом» на пути развития долгосрочного нисходящего тренда по российской валюте. Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям. Главное, чтобы действия властей оставались взвешенными, своевременными и эффективными, и не шли в разрез с интересами простых граждан — так похожих на некогда популярную игрушку», — отметил Попов.

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