Бурятии предоставят преференции для территорий опережающего развития

Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM Бурятия и Забайкальский край смогут пользоваться теми же преференциями, которые действуют в отношении территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), заявил министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Козлов провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. На ней обсуждался ряд вопросов в связи с переходом Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. Также стороны подняли вопрос о развитии проектного офиса, который занимается интеграцией Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока.

«Теперь Бурятия, как и Забайкальский край, будут пользоваться теми же преференциями: налоговыми и административными льготами в рамках ТОР, возможностью работы с крупными инвесторами через Агентство по привлечению инвестиций», — сообщил министр.

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В ведомстве напомнили, что в настоящее время в Бурятии работает большая делегация во главе с заместителем премьер-министра России — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Накануне делегаты посетили Забайкальский край, который вместе с Бурятией в начале ноября вошли в состав Дальневосточного федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два региона были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года.

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