Бюджет Северной Осетии на 2019 год сверстан с дефицитом 53 млн рублей

Владикавказ, , 10:16 — REGNUM В Северной Осетии принят в первом чтении бюджет республики на 2019 и 2020−2021 годы. Бездефицитный бюджет создать не удалось, тем не менее размер дефицита запланирован небольшой — 53,8 млн рублей. Обсуждение закона о бюджете состоялось 29 ноября в парламенте региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

Что касается основных параметров, то доходы бюджета ожидаются на уровне 25,934 млрд рублей, расходы — 25,987 млрд рублей. При этом власти региона намерены существенно снизить размер госдолга в ближайшие три года. На конец 2019 года его величина с учетом возвратов бюджетных кредитов составит 8,878 млрд рублей или 75,6% от налоговых и неналоговых доходов республики, сообщил в ходе заседания парламента заместитель министра финансов республики Алан Дзагоев.

На 2019 год запланировано погашение госдолга в размере 385 млн рублей, в 2020 году — 769 млн рублей, в 2021 — 1,539 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Северной Осетии на 2018 год доходы были запланированы в размере 24 млрд рублей. На 1 января 2019 год верхний предел госдолга запланирован на уровне 9 млрд рублей. В августе 2018 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава республики Вячеслав Битаров заявил, что власти Северной Осетии поставили задачу перестать быть дотационным регионом. Стать самодостаточной республикой они планируют к 2030 году.

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