Южная Корея просит агентство Fitch поднять инвестиционный рейтинг

Сеул, , 19:35 — REGNUM Министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён 29 ноября провёл встречу в Лондоне с президентом международного рейтингового агентства Fitch Яном Линеллем и обратился к нему с просьбой повысить инвестиционный рейтинг страны, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Министр финансов убеждён, что экономика Республики Корея демонстрирует рост, а также наблюдается улучшение показателей и фундаментальных факторов. Ким Дон Ён убеждён, что за 6 лет был пройден большой путь, поэтому соответствующие изменения должны быть отражены в более актуальном рейтинге агенства.

В 2012 году Fitch присвоил Южной Корее оценку «АА-» и сохраняет её по сей день. Этот рейтинг является высоким и привлекательным для инвесторов; он означает, что риск суверенного дефолта практически равен нулю, и капиталовложения подвергаются низким рискам. Однако правительство Республики Корея в последние месяцы испытало отток средств иностранных инвесторов из-за комплекса негативных внешних факторов.

Агентство Fitch оценивает инвестиционный климат в Южной Корее на 1 ступень хуже, чем его конкуренты — Moody’s и Standard and Poor’s.