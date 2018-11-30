Бюджет Ставропольского края на 2019 год будет «социальным»

Ставрополь, , 10:00 — REGNUM Закон о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят краевой думой 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Доходы краевого бюджета в 2019 году запланированы в объеме 108,7 миллиарда рублей, расходы — 107,3 миллиарда рублей. Профицит в сумме около 1,4 миллиарда рублей планируется направить на погашение госдолга Ставропольского края (на 1 ноября 2018 года его объем составил 26,6 млрд рублей). По словам зампредседателя правительства — министра финансов края Ларисы Калиниченко, бюджет социальный: более 66% в структуре расходов будущего года направлены на социальную сферу. При этом бюджет составлен с учётом приоритетности национальных проектов: регион участвует в десяти проектах, на их финансирование в будущем году предусмотрено 12,7 миллиарда рублей. Кроме того, на два миллиарда рублей будут увеличены расходы региона на заработную плату работников бюджетной сферы и обеспечение МРОТ. 15,6 млрд рублей предусмотрено на социальные выплаты. 1,5 млрд направят на благоустройство.

Главный финансовый документ был принят в двух чтениях большинством голосов, за бюджет проголосовали депутаты «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР. Депутаты от КПРФ проголосовали против.

Бюджет на 2018 год был утвержден с доходами в 95,7 млрд рублей, расходами — в 92,5млрд рублей и профицитом в 3,2 млрд.