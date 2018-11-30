Автобусы в Ярославле возобновили работу в штатном режиме

Ярославль, , 09:59 — REGNUM 30 ноября автобусы «ПАТП-1» в Ярославле возобновили работу в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 ноября 60 автобусов из 120 вынуждены были вернуться в депо после часа пик из-за нехватки топлива.

И.о. мэра города Владимир Волков вечером провел экстренное совещание. По его словам, подчиненные не довели до него проблему.

Мы должны обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Если есть проблемы, то все ответственные лица должны сообщать мне об этом заранее, чтобы мы вовремя успели принять меры и не допустить сбоев», — сказал Владимир Волков.

Мэрия Ярославля перечислила предприятию субсидию из городского бюджета, на которую топливо закуплено в необходимом объеме.

Глава города поручил курирующему заместителю мэра разобраться в ситуации и в случае выявления серьёзных нарушений, принять меры дисциплинарного воздействия в виде выговора с занесением в личное дело. Мэрия обещает принять меры, чтобы ситуация не повторилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле встали автобусы из-за отсутствия солярки