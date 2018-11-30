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Во Франции арестованы апартаменты Владимира Кехмана

Экономика

Общий долг театрального деятеля перед различными банками РФ составлял около 20 млрд рублей

Грас, Франция, 30 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  Принадлежащие художественному руководителю Михайловского театра и Новосибирского академического театра оперы и балета Владимиру Кехману апартаменты на Лазурном берегу на юге Франции арестованы по решению суда города Грас. Об этом пишет 30 ноября «Коммерсантъ».

По сведениям источников издания, решение было принято по заявлению Банка Москвы, которому деятель культуры остался должен более 11 млрд рублей. Сообщается, что указанные долги Кехмана перед финансовой организацией образовались в то время, когда он руководил крупным импортером бананов — компанией JFC.

В газете отметили, что общий долг театрального деятеля перед различными банками составлял около 20 млрд рублей. Уголовное дело против обанкротившегося Кехмана было закрыто в связи с истечением сроков давности, однако банки-кредиторы по сей день «охотятся» на его активы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября следственный департамент МВД РФ закрыл уголовное дело в отношении гендиректора Новосибирского академического театра оперы и балета Владимира Кехмана за истечением сроков давности.

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