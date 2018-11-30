Правительство РФ одобрило снижение налога на добычу редких металлов

Москва, , 09:36 — REGNUM Законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редкоземельных металлов одобрило правительство России. Об этом сообщает 30 ноября РБК.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в Налоговом кодексе РФ будут стимулировать добычу редких металлов, поскольку разработка месторождений такого сырья часто бывает сложной с точки зрения привлечения инвестиций.

«Законопроектом предлагается снизить ставку налога на добычу этих ископаемых с 8 до 4,8%», — добавил глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам внести поправки в налоговый маневр, которые предусматривают увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. При этом половина этих расходов должна быть компенсирована за счет НДПИ.

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