СГК готовится к резкому похолоданию в Кузбассе

Кемерово, , 09:26 — REGNUM Последний день календарной осени принёс в Кемеровскую область штормовой ветер, мокрый снег и метель. 30 ноября по данным гидрометеоцентра ожидается резкое понижение температуры от плюсовых отметок до — 20 °C.

Согласно законам физики, «температурные качели» с быстрым потеплением или похолоданием способны оказывать неблагоприятное воздействие на систему трубопроводов, поскольку в этот период энергетики также вынуждены подстраивать режимы теплоснабжения для создания комфортных условий в домах горожан, отметили в службе по связям с общественностью СГК, поэтому с утра 30 ноября все аварийные бригады теплосетевых предприятий Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе приведены в повышенную готовность на случай нештатных ситуаций.

В течение дня с понижением температуры воздуха параметры теплоносителя от тепловых электростанций СГК также начнут меняться в соответствие с графиком качественного регулирования. Так, при понижении температуры наружного воздуха до — 20 °C температура сетевой воды, отпускаемой от кемеровских ТЭЦ и ГРЭС будет составлять в пределах +118°C, от Кузнецкой ТЭЦ + 108 °C. Данные параметры учитывают температуру окружающего воздуха и силу ветра, протяжённость и разветвлённость тепловых сетей от источников, а также особенности самих систем теплоснабжения в городах.

В то же время температура в квартирах жителей зависит и от регулировки внутридомовых тепловых узлов, поэтому в случае проблем с отопительными приборами обращаться в первую очередь необходимо в диспетчерские службы управляющих компаний или ТСЖ.

В период штормового ветра особое внимание на территории электростанций СГК уделяется также высоковольтному оборудованию открытых распределительных устройств, которое отвечает за выдачу электроэнергии в единую энергосистему Сибири.