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В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий

Экономика

Новая система господдержки промышленности будет представлять из себя единый механизм выделения средств под обещание ежегодного роста экспорта

Москва, 30 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ пишет 30 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, новая система господдержки промышленности будет представлять из себя единый механизм выделения средств под обещание ежегодного роста экспорта. В том случае, если получившее помощь предприятие не выполнит договоренности, то средства должны будут возвращаться в бюджет, в случае просрочки компания будет оштрафована.

Отмечается, что проект постановления об отмене отраслевых госсубсидий касается предприятий, работающих в сфере машино‑ и станкостроения, в автопроме, в фармпромышленности и др. Также сообщается, что новый механизм господдержки может быть запущен уже с 1 января 2019 года.

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