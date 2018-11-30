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Почти 16 млн тонн грузов доставлено через Волго-Донской бассейн в этом году

Экономика

За период навигации по рекам бассейна пропущено 10977 судов

Почти 16 млн тонн грузов доставлено через Волго-Донской бассейн в этом году
Иллюстрация: Visibleearth.nasa.gov
Волго-Донской канал (обозначен красным). Вид из космоса

Москва, 30 ноября 2018, 09:14 — REGNUM  Объем грузоперевозок по водным путям Волго-Донского бассейна составил 15,9 млн тонн в 2018 году. Период навигации завершился 25 ноября на Волгоградском гидроузле и 28 ноября на Волго-Донском судоходном канале, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Отмечается, что показатель увеличился на 1% и, таким образом, соответствует прошлогоднему. При плановом периоде навигации в 241 сутки фактически работа в бассейне продолжалась 221 сутки. За этот срок предприятия отрасли выполнили 85 555 шлюзований, а количество пропущенных по бассейну судов составило 10 977 единиц.

Путевые работы по содержанию водных путей завершены полностью, срывов гарантированного прохода судов из-за некачественного содержания путей за период навигации не было. Транспортных происшествий по вине работников пути также не допущено.

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