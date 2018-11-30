Почти 16 млн тонн грузов доставлено через Волго-Донской бассейн в этом году

Москва, , 09:14 — REGNUM Объем грузоперевозок по водным путям Волго-Донского бассейна составил 15,9 млн тонн в 2018 году. Период навигации завершился 25 ноября на Волгоградском гидроузле и 28 ноября на Волго-Донском судоходном канале, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Отмечается, что показатель увеличился на 1% и, таким образом, соответствует прошлогоднему. При плановом периоде навигации в 241 сутки фактически работа в бассейне продолжалась 221 сутки. За этот срок предприятия отрасли выполнили 85 555 шлюзований, а количество пропущенных по бассейну судов составило 10 977 единиц.

Путевые работы по содержанию водных путей завершены полностью, срывов гарантированного прохода судов из-за некачественного содержания путей за период навигации не было. Транспортных происшествий по вине работников пути также не допущено.

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