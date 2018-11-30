Эфиопия вошла в топ-5 стран Африки по инвестиционной привлекательности

Аддис-Абеба, , 19:26 — REGNUM Согласно опубликованному докладу Ernst and Young (EY) 2018 года, Эфиопия заняла пятую строчку в рейтинге привлекательности стран Африки для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Эфиопия поднялась вверх на семь строчек с 13 места в 2016 году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian Broadcast Corporation.

В докладе говорится, что ЮАР сохраняет свою лидирующую позицию главного направления для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на африканском континенте.

В докладе также отмечается, что в течение 2017 года ПИИ в экономику всего африканского континента выросли на 6%, а количество инвестиционных проектов в странах Африки увеличилось с 676 проектов в 2016 году до 718 в 2017 году. Количество инвестиционных проектов, к примеру, в Нигерии выросло с 54 до 64 в 2017 году, в ЮАР — остается на уровне 96−100, Эфиопия же добилась куда более значительного увеличения, увеличив прирост инвестиций на 288% — с 16 проектов в 2016 году до 62 в 2017 году.

Результаты исследования EY Africa Attractiveness Survey 2018 показывают, что перспективы стран Африки и их инвестиционная привлекательность резко возросли всего за один год. А из всех регионов континента именно в Восточной Африке зафиксировано самое значительное увеличение числа проектов ПИИ в течение 2017 года. Это связано с устойчивым ростом ВВП стран, а также с инициативами региональной интеграции.