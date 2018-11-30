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В Москве в два раза превышен план по вводу эстакад и мостов

Экономика

В 2018 году построено 55 транспортных сооружений вместо 28

Москва, 30 ноября 2018, 09:09 — REGNUM  Москва почти в два раза перевыполнила годовой план по вводу тоннелей, эстакад и мостов. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, на 2018 год было запланировано возвести 28 объектов. Между тем, с начала года возведено 55 тоннелей, эстакад и мостов.

«Это рекорд по вводу транспортных сооружений. Такого не было очень давно», — отметил заммэра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие пять лет планируется возвести два моста. Также разрабатываются проекты и других мостов на более позднюю перспективу. В конце ноября открылась новая эстакада на пересечении Северо-Восточной хорды с Северо-Западной хордой.

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