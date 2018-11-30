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В Пакистане создадут компанию «чистой электроэнергии»

Экономика

В провинции Синд появится компания с госучастием, которая будет заниматься выработкой электроэнергии из силы ветра

Исламабад, 30 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  На семнадцатой Всемирной конференции по ветряной энергетике в Карачи министр энергетики Пакистана Имтитаз Шейх заявил о планах правительства провинции Синд по созданию компании «чистой электроэнергии».

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, новая компания будет создана с государственным участием и привлечением частных инвесторов. Компания создаст систему ветряных электростанций в «ветряном коридоре» Тхатта-Джимпир в провинции Синд.

Кроме того, правительство провинции планирует потратить 100 миллионов долларов на создание солнечных электростанций в рамках совместного проекта с Всемирным Банком.

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Зарубежная хроника
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