В Пакистане создадут компанию «чистой электроэнергии»

Исламабад, , 13:09 — REGNUM На семнадцатой Всемирной конференции по ветряной энергетике в Карачи министр энергетики Пакистана Имтитаз Шейх заявил о планах правительства провинции Синд по созданию компании «чистой электроэнергии».

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, новая компания будет создана с государственным участием и привлечением частных инвесторов. Компания создаст систему ветряных электростанций в «ветряном коридоре» Тхатта-Джимпир в провинции Синд.

Кроме того, правительство провинции планирует потратить 100 миллионов долларов на создание солнечных электростанций в рамках совместного проекта с Всемирным Банком.