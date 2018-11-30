Экстремальная погода: в Татарии существенно упала урожайность зерновых

Казань, , 09:02 — REGNUM Итоги уборки урожая всех основных культур подвели в Татарии. В сегменте зерновых относительно 2017 года на 1 ноября 2018 года наблюдалось снижение урожайности — с 34,6 центнера с одного гектара до 26,2 центнера. Такие данные обнародовал Татарстанстат. В минсельхозпроде республики подобный спад объясняют тем, что «в последние годы приходится работать при более экстремальных погодных условиях», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего к началу ноября в регионе было намолочено 3824,9 тыс. тонн зерна. Сахарной свеклы накопано 2,1 млн тонн с урожайностью 335 ц/га, а урожай овощей открытого и защищенного грунта составил 317,6 тыс. тонн при урожайности 283 центнеров с одного гектара против 288 центнеров в 2017 году.

«В целом показатели отрасли земледелия ниже, чем в прошлом году. Хотя максимально возможное было сделано, чтобы повторить показатели 2017 года. Нам в последние годы приходится работать при более экстремальных погодных условиях. Одним из лимитирующих факторов и в этом году являлся дефицит влаги», — отмечал на одном из ноябрьских совещаний министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Он напомнил, что Буинский, Дрожжановский, Тетюшский, Апастовский, Кайбицкий районы получили лишь половину среднемноголетних осадков, а в 17 районах и вовсе был введён режим ЧС из-за нехватки влаги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава республики Рустам Минниханов на совещании в конце ноября для повышения урожайности поручил довести показатель по накоплению минеральных удобрений до 70 кг на каждый гектар посевов.

По словам Марата Ахметова, для того, чтобы «иметь иметь свыше 5 млн тонн зерна и формировать достойный, экономически оправданный урожай и по другим культурам надо вносит удобрений не менее 100 кг действующего вещества на гектар». В целом на минеральные удобрения региону необходимо 8,5 млрд рублей.

Напомним, свыше половины сельхозпродукции в республике производят частные подворья. На сегодня в Татарии работают более 1,2 тыс. семейных ферм, из которых 504 являются технологичными. Семейные фермы обрабатывают более 151 тыс. га земли. Помимо этого, в регионе насчитывается 450 тыс. личных подсобных хозяйств и порядка 5 тыс. крестьянских фермерских хозяйств.