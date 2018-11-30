Власти Германии проверят Amazon из-за жалоб онлайн-продавцов

Берлин, , 09:01 — REGNUM В Германии федеральная служба по надзору за картелями инициировала расследование деятельности крупнейшего интернет-магазина Amazon. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расследование связано с «двойственной ролью» американской компании, сочетающей функции онлайн-ритейлера и площадки для других продавцов.

По мнению экспертов ведомства, такая ситуация может помешать сторонним ритейлерам, работающим на платформе Amazon. В федеральной службе по надзору за картелями добавили, что проверят, не злоупотребляет ли компания своей доминирующей ролью на рынке, поскольку в Германии многие активные продавцы жаловались на сервис.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что за два торговых дня из-за снижения стоимости акций компании Amazon ее совладелец Джефф Безос стал беднее на $19,2 млрд.

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