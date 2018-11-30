Россия на 17% увеличит несырьевой экспорт по итогам года

Владивосток, , 08:42 — REGNUM По итогам 2018 года Россия нарастит объемы экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров до $148−149 млрд. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырастет на 17%, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

«Рассчитываем, что в этом году будет исторический рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Слепнева, в дальнейшем наращивать экспорт несырьевых товаров будет все тяжелее, поскольку закончится двухлетний компенсаторный период после кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем майском указе президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны нарастить за шесть лет объем несырьевого экспорта до $250 млрд.

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