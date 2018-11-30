Новую форму господдержки хмелеводства ввели в Чувашии

Чебоксары, , 08:41 — REGNUM В Чувашии ввели новую форму государственной поддержки в отрасли хмелеводства. Аграриям будет возмещаться часть затрат на строительство и реконструкцию хмелевых шпалер. В 2018 году на эти цели выделяется из регионального бюджета более 5,4 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ходе обсуждения данного проект на заседании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов пояснил, что введение дополнительной формы господдержки обусловлено необходимостью расширения площадей плодоносящих хмельников и «длительным сроком окупаемости инвестиций в хмелеводстве» — по данным министерства, «до 15 лет».

"Вводится новая форма государственной поддержки в отрасли хмелеводства: возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям Чувашской Республики на строительство и реконструкцию хмелевых шпалер», — сообщил глава минсельхоза.

Субсидии будут предоставлять по ставке 680 тыс. рублей в расчёте на один гектар, но не более 40% от фактических затрат. В 2018 году на эти цели выделяется 5,44 млн рублей, что позволит реконструировать или построить хмелевых шпалер на площади 8 га. По словам министра, «получателей пока нет, есть те, кто строят».

Сергей Артамонов также сообщил, что в области хмелеводства действует несколько видов государственной поддержки, что в целом позволяет «уменьшить себестоимость примерно на 30%». По его словам, без государственной поддержки хмелеводство «сегодня, к сожалению, убыточно, минус 12−14% выходит». Также было отмечено, что в настоящее время в Чувашии — 500 га площадей хмеля, «из них 120 задействованы, всё остальное пустует».

"Сегодня хмель в принципе востребован. Единственное, наши гранулированные сорта, ароматные сорта, где альфа-кислота не очень высокая, продаются по 600−800 рублей, в то время как импортные сорта с большим содержанием альфа-кислоты — от 1200 до 2500 рублей. То, что мы запланировали на три года: чтобы окупаемость стала не выше 6−7 лет. Условия создадим, комбайн (хмелеуборочный) проверили несколько раз. В следующем году, я уверен, появится сушилка, и мы сможем полностью быть независимыми и развивать эту отрасль», — говорит глава аграрного ведомства.

По данным минсельхоза, в 2018 году в республике построено 8 га новых хмелевых шпалер в двух хозяйствах: ООО «Агроресурсы» Урмарского района и колхозе «Ленинская искра» Ядринского района. Всего производством хмеля в республике занимается шесть хозяйств, в 2018 году на 112,3 га площади плодоносящих хмельников ими собрано 124 тонны товарного хмеля.