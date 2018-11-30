Хабаровские дорожники увязли в ценах на битум: убытки многомиллионные

Хабаровск, , 08:42 — REGNUM Хабаровские дорожники увязли в ценах на битум. Отработав без выходных весь сезон, пока позволяла работать погода, по удлинённому графику, построив в дальневосточной столице 95 км дорог, дорожно-строительные предприятия вместо прибыли получили многомиллионные убытки. Московский поставщик повысил цены на нефтепродукты, хабаровский производитель — на битум. ФАС проводит проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одна из главных причин убытков дорожников — беспредельный рост цен на битум. В апреле 2018 года, при заключении контрактов, его стоимость составляла 22 тыс. рублей за тонну. В июле пришлось платить уже 25, 5 тыс. В октябре цена перевалила за 30 тыс. рублей.

«Третью часть стоимости контракта мы потратили на битум и мазут. При этом, нам еще нужно приобрести, всё за эти же средства, инертные материалы, изготовить асфальто-бетонную смесь, уложить её на дорогу, выплатить зарплату рабочим, уплатить налоги», — рассказал директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Безудержный рост цен на битум ставит под угрозу существование дорожно-строительных компаний. Так, МУП «Дорремстрой», выполнив работ по контракту на 320 млн рублей, 124 потратила только на битум. Аналогичная ситуация и на другом предприятии. Подорожание не было заложено в сметную стоимость контракта — компании понесли многомиллионные убытки. На протяжении всего сезона битум подорожал на 40% и продолжает дорожать.

Битум изготавливает Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. За этим материалом приезжают со всего Хабаровского края и даже из Приморья.

При проведении проверки, сотрудники антимонопольной службы выяснили, что нефтепродукты Хабаровский НПЗ приобретает у московской фирмы, которая и повысила цены.

«Эта компания поставляет нефтепродукты еще в несколько регионов России. Мы проинформировали центральный аппарат ФАС в Москве о сложившейся ситуации, поскольку наши полномочия действуют только в Хабаровском крае. Возможно, нам передадут полномочия по возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства, либо будут разбираться сами, — прокомментировала ситуацию с обезумевшими ценами на битум руководитель управления ФАС по Хабаровскому краю Елена Клостер.

Стоимость битума в центральных районах России почти в два раза ниже, чем на Дальнем Востоке. Однако из-за тарифа на жд-перевозки предприятия вынуждены покупать его ву Хабаровского НПЗ.

«Наши эксперты убеждены, что если не остановить рост цен на битум, который является главным дорожным материалом, это приведет к росту стоимости автомобильных дорог, за которые налогоплательщики платят из своего кармана, а также к банкротству дорожно-строительных компаний», — сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, качество автомобильных дорог в ДФО — худшее в России. Особенно тяжелая ситуация сложилась на Колыме и в Якутии. Последняя отличается самой низкой в ДФО долей соответствующих нормативу дорог. Глава республики Айсен Николаев пожаловался полпреду президента Юрию Трутневу на то, что в Минтрансе РФ считают, что 40% соответствующих нормативу дорог для Якутии вполне достаточно. Глава Колымы Сергей Носов также сообщил полпреду, что до Минтранса не удается донести информацию об ошибке определения нормативности состояния дорог Колымы. В начале 2018 года регион уведомил Минтранс РФ о том, что нормативных дорог в регионе 70,5%. Но это, по данным нового губернатора, абсолютно не соответствует действительности.

Создается впечатление, что единственной задачей федерального Минтранса является не развитие транспортной системы России, а судорожное отстаивание ошибочных данных, которые ничего, кроме вреда, принести не могут.

«Мы им говорим, что 70,5% нормативных дорог — это какие-то ошибочные данные, а они отвечают, что, нет, это вы сами дали. Наверное, это для показателей кому-то хорошо», — сказал Сергей Носов.

Трутнев пообещал дать поручение проверить все данные.