Экспорт Каспийского завода листового стекла в 2018 году превысил 1 млрд руб

Махачкала, , 08:37 — REGNUM Каспийский завод листового стекла в 2018 году экспортировал за рубеж продукции на общую сумму около одного миллиарда рублей, и это без учета стран Таможенного союза. Данный результат на 20% превысил показатель 2017 года, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе компании «ВЭБ Капитал» (дочернее общество Внешэкономбанка).

Знаковым событием для завода в 2018 году стало заключение контракта на 5 млн долларов с узбекским представителем международной компании Vitech Group. Продукция будет отгружена клиенту до конца 2019 года.

Напомним, АО «Каспийский завод листового стекла» — одно из крупнейших предприятий по производству листового полированного стекла на юге России. Завод был запущен в ноябре 2013 года, и в настоящее время в сутки он производит 600 тонн стекла. Коллектив предприятия насчитывает более 400 работников.

Среди иностранных заказчиков завода — компании из Азербайджана, Болгарии Грузии, Польши, Турции и других стран. В 2018 году были начаты первые отгрузки в Албанию, Грецию, Литву и Румынию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября был задержан бывший в то время директором Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер. Его подозревали в хищении из федерального бюджета более 38 млн рублей, которые заводом были получены от Минпромторга России на реализацию программы развития. В поле зрения спецслужб оказались также коммерческий директор предприятия Анвар Фахрутдинов и начальник отдела продаж Юсуп Алиханов.

Однако спустя несколько дней, 8 октября, Кировский районный суд города Махачкалы всех троих отпустил домой, отказав следствию в удовлетворении ходатайства об их аресте. Основаниями для такого решения стали отсутствие достаточных доказательств вины подозреваемых и показания сотрудников завода.

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Позже вердикт районного суда был обжалован прокуратурой, но Верховный суд Дагестана постановление суда первой инстанции признал законным. Тем не менее Игорь Кремер был освобождён от занимаемой должности, а пост генерального директора завода 24 октября занял Сергей Сусев — бывший вице-президент по экономике и производству холдинга «Евроцемент групп».

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